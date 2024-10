LPI-NDH: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Mühlhausen (ots) - In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte, gegen 2.30 Uhr, gewaltsam in ein Firmengebäude in der Industriestraße ein. Durch den Einbruch lösten der oder die Täter einen Alarm aus und ergriffen die Flucht. Ob sie Beute machten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf mehr als 1000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren am Tatort. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann oder wem verdächtige ...

