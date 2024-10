Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Baumarkt von Einbrechern heimgesucht

Mühlhausen (ots)

In der vergangenen Nacht drangen Unbekannte gewaltsam in einen Baumarkt in der Industriestraße ein. Der oder die Täter drangen dort unter anderem in Büroräume und den Verkaufsraum ein. Entwendet wurden Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro sowie Bargeld. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Die Tat ereignete sich bisherigen Ermittlungen zufolge zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0280135

