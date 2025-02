Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag bog ein LKW um kurz nach 10 Uhr von der Seestraße in die Hebelstraße ab. Dabei blieb der Fahrer mit dem Anhänger an einem am Straßenrand geparkten Ford hängen. Der LKW-Fahrer stieg aus und begutachtete den Schaden. Den Zeugen, die den Unfall ebenfalls bemerkt hatte, erklärte der Mann, dass er seinen LKW in der Nähe parken werde und dann für die Unfallaufnahme zurückkommen werde. Das tat er aber nicht, weshalb die Zeugen nach gut 15 Minuten die Polizei verständigten. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun gegen den bislang unbekannten Fahrer wegen Unfallflucht. An dem geparkten Auto entstand ein Schaden von knapp 2.500 Euro.

Bei dem gesuchten LKW handelte es sich mutmaßlich um einen weißen Sattelzug mit polnischer Zulassung. Der Fahrer soll ungefähr 30-40 Jahre alt gewesen sein. Er trug schwarze Haare und hatte eine stark gebräunte Hautfarbe. Er sprach gebrochen Deutsch mit starkem Akzent.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/ 3418-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell