Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Mast geprallt

Mannheim (ots)

Am Montagabend verursachte ein 20-jähriger Cupra-Fahrer im Stadtteil Sandhofen einen Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Der junge Mann war gegen 21.30 Uhr mit einem Cupra auf der Frankenthaler Straße in Richtung Sandhofen unterwegs. In Höhe der Parkplatzeinfahrt eines Fachmarktzentrums kam er aus bislang unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den Gehweg und die dortige Begrünung und kam schließlich an einem Mast zum Stehen. Dabei wurde der Cupra des 20-Jährigen so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an Auto, Mast und Begrünung wird mit fast 40.000 Euro beziffert. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon und blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache durch das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen dauern an.

