POL Schwaben Nord: Sicherheitstag der Polizeiinspektion Augsburg Süd

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Montag (30.09.2024) entwendete ein 44-jähriger Mann ein Fahrrad in der Neuburger Straße. Die Polizei stoppte den Mann kurze Zeit später. Gegen 17.00 Uhr stellte der Eigentümer sein Fahrrad in der Neuburger Straße ab und besuchte ein dortiges Geschäft. Als er kurz darauf zu seinem Rad zurückkehrte, war es nicht mehr da. Die sofort alarmierte Polizei konnte das Fahrrad im ...

mehr