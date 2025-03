Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Automatenaufbruch

Altena (ots)

Unbekannte haben sich zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen an einem Automaten für sanitären Abfall an der Hermann-Voß-Straße versucht. Sie hebelten an einem Fach für Münzen, schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell