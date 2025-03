POL-MK: Einbrecher und Diebe

Altena (ots) - Unbekannte haben sich zwischen Freitagmorgen und Montagmorgen an einem Automaten für sanitären Abfall an der Hermann-Voß-Straße versucht. Sie hebelten an einem Fach für Münzen, schafften es jedoch nicht, dieses zu öffnen. Nun ermittelt die Polizei und sucht nach Zeugen. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: ...

mehr