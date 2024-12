Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Unbekannte brechen in Behördengebäude ein - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Elmshorn (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (05.12.2024) ist es im Bauerweg zu einem Einbruch in ein Behördengebäude für Arbeitsvermittlung und -förderung gekommen. Ob Gegenstände bei der Tat entwendet wurden, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen aufgeklärt werden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand geschah die Tat in einem Zeitraum von Mittwochabend gegen 20:00 Uhr bis 06:00 Uhr des Folgetages. Eine unbekannte Täterschaft versuchte an mehreren Stellen gewaltsam in den Gebäudekomplex einzudringen, was letztendlich über die rückwärtig gelegenen Garagen gelang.

Im Gebäude durchsuchte man, auch hier teilweise gewaltsam, diverse Büros und entfernte sich wieder über den rückwärtigen Bereich in unbekannte Richtung vom Tatort.

Aufgrund der Gebäudegröße sowie der Vielzahl der angegangenen Räumlichkeiten kann von einer zeitlich längeren Tatbegehung ausgegangen werden. Gibt es Zeugen, die in der tatbetroffenen Nacht verdächtige Personen oder verdächtige Geräusche am Tatort wahrgenommen haben?

Sachdienliche Hinweise nimmt die ermittlungsführende Kriminalpolizei Elmshorn unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell