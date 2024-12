Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Bramstedt - Polizei sucht Zeugen nach versuchtem Wohnungseinbruchdiebstahl im Ortsteil Bissenmoor und in der Süd-West-Stadt

Bad Bramstedt (ots)

Am Donnerstag (05.12.2024) ist es in Bad Bramstedt zu zwei versuchten Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

Im Gustav-Schatz-Weg versuchten Unbekannte durch ein Fenster im rückwärtigen Bereich ein Einfamilienhaus gewaltsam zu betreten. Vermutlich aufgrund einer Geräuschentwicklung wurde ein Zeuge aufmerksam und bemerkte eine Person, die im Schutze der Dunkelheit in unbekannte Richtung flüchtete.

Die Tat dürfte sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen um 17:35 Uhr ereignet haben. Das Wohnhaus im Bissenmoor wurde nicht betreten, es blieb bei einem Versuch.

Zu einem weiteren Versuch ist es in der Süd-West-Stadt gekommen. In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr versuchten Unbekannte im Rühmels in ein Einfamilienhaus einzudringen.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden. Es bleib bei einem Versuch, das Wohnhaus wurde nicht betreten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in beiden Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell