Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt/Tornesch - Zwei Verkehrsunfälle unter erheblichem Einfluss von Alkohol - Polizei gibt weitere Hinweise

Barmstedt/Tornesch (ots)

Am Donnerstagabend (05.12.2024) ereigneten sich im Kreis Pinneberg zwei Verkehrsunfälle, bei denen die vermutlich unfallverursachenden Personen unter einem erheblichen Alkoholeinfluss standen. Bei einem Unfall verletzten sich zwei Unfallbeteiligte teilweise schwer. Die Polizei gibt den Hinweis, dass Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss meistens überdurchschnittlich schwere Unfälle darstellen und kündigt fortlaufende Kontrollen an.

Gegen kurz nach 18:00 Uhr lenkte eine 49-jährige Barmstedterin ihren VW Tiguan die Feldstraße in Barmstedt entlang und kam in Höhe der Bahnhofstraße rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte das Fahrzeug mit einer Hauswand und einem Parkverbotsschild. In der Gesamtsumme entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von 7.000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin einen vorläufigen Wert von knapp 2,5 Promille.

Zwei Stunden später ereignete sich in der Ahrenloher Straße/L 110 in Tornesch der nächste Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Hier lenkte nach bisherigen Erkenntnissen ein 51-Jähriger seinen Ford Kleinwagen entlang der L 110 in Richtung Autobahn und kam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Ford frontal mit einem entgegenkommenden Skoda Karoq. Ein ebenso durchgeführter Atemalkoholtest ergab beim vermutlichen Unfallverursacher einen vorläufigen Wert von knapp 2 Promille.

Der in Uetersen wohnhafte Ford-Fahrer musste mit schweren Verletzungen und der 42-jährige Skoda-Fahrer aus dem Kreis Pinneberg musste mit leichten Verletzungen in jeweils ein Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrags.

Die Einsatzkräfte ordneten bei den beiden alkoholisierten Personen jeweils eine Blutprobenentnahme an und untersagten die Weiterfahrten. In beiden Fällen wurden Strafverfahren mit dem Vorwurf Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Im Kreis Pinneberg muss die Polizei in den letzten Jahren einen Anstieg an Verkehrsunfällen unter Einfluss von Alkohol feststellen (Jahr 2021: 95 Unfälle, Jahr 2022: 105 Unfälle, Jahr 2023: 121 Unfälle, Quelle: Verkehrssicherheitsbericht 2023 Polizeidirektion Bad Segeberg).

Verkehrsunfälle, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss geschehen, sind meistens überdurchschnittlich schwere Unfälle. Das Risiko, bei diesen Verkehrsunfällen schwere oder tödliche Verletzungen davonzutragen, ist wesentlich höher als bei allen anderen Unfällen.

Die Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr ist daher seit mehreren Jahren ein Kernziel der Verkehrssicherheitsarbeit der Landespolizei Schleswig-Holstein. Im Rahmen der allgemeinen Verkehrsüberwachung und auch bei Schwerpunktaktionen wie z. B. ROADPOL-Kontrollwochen werden fortlaufend intensive Alkohol- und Drogenkontrollen durchgeführt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell