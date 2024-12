Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hitzhusen - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruchdiebstahl im Aukamp - Täter scheitern an Sicherheitseinrichtung der Tür

Hitzhusen (ots)

Am Freitag (06.12.2024) ist im Aukamp ein versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden.

Nach ersten Informationen versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 05.12.2024, 17:00 Uhr und Freitag, 06.12.2024, 04:00 Uhr ein Wohnhaus in Hitzhusen gewaltsam zu betreten. In diesem Fall blieb es bei einem Versuch. Die Polizei geht in diesem Einzelfall davon aus, dass die Täter an der mechanischen Sicherheitseinrichtung einer Tür scheiterten. Das Wohnhaus wurde nicht betreten.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe des Tatortes verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Seit Beginn der dunklen Jahreszeit steigt die Zahl der Wohnungseinbrüche.

Die Sachgebiet "Prävention" der Polizeidirektion Bad Segeberg bietet nach Terminvereinbarung Einbruchschutzberatung vor Ort an.

Kreis Segeberg: 04551 884-2141

Kreis Pinneberg: 04101 202-244

Weitere Informations- und Beratungsangebote der Landespolizei finden Sie unter www.polizei.schleswig-holstein.de im Bereich Prävention - Einbruchschutz.

Hier finden Sie unter anderem weitergehende Informationsbroschüren und Videos sowie Kontaktdaten von zertifizierten Fachfirmen für bauliche Maßnahmen zur Verbesserung des Einbruchschutzes bzw. diesbezügliche Förderprogramme.

Darüber hinaus bittet die Polizei:

Seien Sie wachsam! Achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft. Scheuen Sie sich nicht den Notruf 110 zu wählen, wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen sollten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell