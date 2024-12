Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Appen - Diebstahl eines Porsche Macan - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Appen (ots)

In der Nacht zu Freitag (06.12.2024) ist es in der näheren Umgebung des Appener Parks zu dem Diebstahl eines Porsche Macan in der Farbe Schwarz gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Donnerstag, 05.12.2024, 21:30 Uhr und Freitag, 06.12.2024, 06:00 Uhr.

Der Porsche mit Pinneberger Kennzeichen hat einen Wert von rund 100.000 Euro.

Das Sachgebiet 5, komplexe Ermittlungen, der Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen an dem Porsche gesehen oder verdächtige Beobachtungen in den Tagen zuvor gemacht haben.

Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail SG5.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

