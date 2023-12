POL-HRO: Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern steht wieder zur Verfügung

Rostock/Neubrandenburg (ots) - Durch derzeit anhaltende technische Probleme ist die Onlinewache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern auf der Homepage www.polizei.mvnet.de aktuell nicht nutzbar. In dringenden Fällen wird gebeten den Polizeinotruf unter der TelNr.: 110 zu nutzen. In weniger dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an die örtlichen Polizeireviere. André Falke Erster Polizeihauptkommissar ...

