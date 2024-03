Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lohne - Zeugen nach Unfall gesucht - Zwei Personen leicht verletzt

Lohne (ots)

Am Freitag um 08:50 Uhr kam es auf der Nordhorner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer eines Ford Mondeo fuhr von der A31 auf die B213, als in diesem Moment eine 54-jährige Fahrerin eines Audi A3 den Einmündungsbereich passierte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei sich beide Personen leicht verletzten. Beide gaben an, dass sie jeweils bei grünem Licht der Lichtzeichenanlage gefahren seien. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Angaben zu der Lichtzeichenanlage machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921 - 3090 zu melden.

