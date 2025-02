Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unerlaubt Haus betreten - Aufgrund Haftbefehl ins Gefängnis

Schifferstadt (ots)

Gestern Mittag betrat eine 39-jährige Frau unerlaubt das Grundstück eines Bewohners in der Mannheimer Straße. Im Verlauf klopfte die Frau an der Eingangstür, wo schließlich die 55-jährige Bewohnerin die Tür öffnete. Unmittelbar lief die 39-jährige in den Hausflur des Anwesens. Nach mehrmaliger Aufforderung das Haus wieder zu verlassen, verließ die 39-jährige das Haus und entfernte sich in Richtung Ortsmitte, wo Sie schließlich durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schifferstadt festgestellt und kontrolliert werden konnte. Im Verlauf der Kontrolle konnte durch Ermittlungen erörtert werden, dass gegen die Frau ein Haftbefehl vorliegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die Frau in die Justizvollzugsanstalt nach Rohrbach verbracht. Die Polizei appelliert an die Bevölkerung, niemals fremde Personen in seine eigenen vier Wände zu lassen. Im Zweifelsfall soll die Polizei kontaktiert werden.

