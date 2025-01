Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Das PP HRO zieht erste Bilanz zu Unfällen am 03.01.2025

Rostock (ots)

Am 03.01.2025 kam es ab dem späten Vormittag aufgrund der Witterung im Bereich des PP HRO zu zahlreichen Verkehrsunfällen. Bis ca. 17:30 Uhr ereigneten sich im Bereich Schwerin insgesamt sechs sowie im Bereich Ludwigslust zwei Unfälle mit Sachschaden. In Wismar bzw. im Kreis Nordwestmecklenburg kam es zu vier Unfällen, wovon zwei mit verletzten Personen zu verzeichnen waren. In einem Fall kam ein 84-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines Mercedes in Kirchdorf aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und kam an einem angrenzenden Haus zum Stehen. Der Fahrer wurde leichtverletzt und es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. In dem anderen Fall wurde ein 62-jähriger deutscher BMW Fahrer auf der L 03 bei Dalberg nach dem Abkommen von der Straße schwerverletzt und wurde in das nahegelegene Krankenhaus verbracht. Hier entstand ein Sachschaden von ca. 30.000 Euro. Weiterhin kam es zu zehn Unfällen im Bereich der Polizeiinspektion Güstrow. Hierbei entstand bei neun Unfällen Sachschaden und bei einem Unfall wurden 5 Personen leichtverletzt. Nach ersten Erkenntnissen rutschte in diesem Fall in Kritzkow ein 24-jähriger russischer VW Fahrer in ein vorausfahrendes Fahrzeug, dessen Insassen, darunter zwei Kinder, durch den Aufprall ebenfalls verletzt wurden. Die Ermittlungen zur konkreten Unfallursache dauern noch an. Alle Verletzten wurden zur Kontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Im Bereich der Stadt und des Landkreises Rostock ereigneten sich insgesamt acht Unfälle. In einem Fall kam es gegen 15:10 Uhr zu einem Alleinunfall eines Busses mit 8 Insassen auf der L 012 in der Ortslage Diedrichshagen. Der Bus kam ebenfalls aus ungeklärter Ursache von der Straße ab und im Straßengraben zum Stillstand. Hierbei wurden der Busfahrer und ein Insasse leicht verletzt. Die Bergungsarbeiten und die dafür benötigte Vollsperrung vor Ort dauern noch an. Der Sachschaden ist hier ebenfalls noch nicht abschließend erfasst. Nach ersten Erkenntnissen sind in den meisten Fällen unangepasste Geschwindigkeit aufgrund der Straßen- und Witterungsverhältnisse als Ursache anzunehmen. Die Ermittlungen zu den Unfällen dauern insgesamt noch an. Björn Nebel PFvD ELSt PP Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell