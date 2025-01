Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: PKW mit Totalschaden - Tochter verschwieg Unfallflucht

Goldberg (ots)

In der Silvesternacht verunfallte bei Goldberg eine Heranwachsende mit dem Auto ihrer Mutter. Erst zwei Tage später entdeckte die Mutter den Totalschaden an ihrem Fahrzeug und informierte die Polizei, die das Rätsel schnell lösen konnte. Den ersten Ermittlungen zufolge habe die heranwachsende Tochter am Abend des 31.12.2024 unbemerkt den Fahrzeugschlüssel aus der gemeinsamen Wohnung in der Region Goldberg an sich genommen und eine Spritztour mit dem Auto unternommen. Dabei sei sie auf der L17 zwischen Goldberg und Diestelow gegen 20:45 Uhr von der Straße abgekommen und durch einen Straßengraben gefahren. In der Folge überschlug sich der PKW und landete wieder auf den Rädern, sodass sie die Fahrt mit dem stark beschädigten Fahrzeug weiterführen konnte und das Auto wieder nach Hause brachte. Sowohl die Tochter als auch eine Freundin, die sich ebenfalls mit im PKW befunden haben soll, blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Polizei hat den Verkehrsunfall nachträglich aufgenommen und ermittelt nun unter anderem wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs. Der Sachschaden wird insgesamt auf 10.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell