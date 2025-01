Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter brechen in Grevesmühlener Werkstatt ein und entwenden Gegenstände im Wert von 15.000 Euro

Landkreis Nordwestmecklenburg (ots)

Vermeintlich im Zeitraum der zurückliegenden Feier- und Brückentage zum Jahreswechsel haben sich unbekannte Täter unbefugt Zutritt zu einem Firmengelände in der Schweriner Landstraße in Grevesmühlen im Landkreis Nordwestmecklenburg verschafft und hier laut Angabe des betroffenen Unternehmens u.a. Werkzeuge sowie einen Rasentraktor im Gesamtwert von mindestens 15.000 Euro entwendet. Am Nachmittag des 02.01.2025 Uhr sei der Firmeninhaber auf den Einbruch aufmerksam geworden. Der Kriminaldauerdienst kam am Tatort zum Einsatz. Die hier als mögliche Beweismittel gesicherten Spuren werden nun ausgewertet und sind Gegenstand der weiterführenden Ermittlungen der Kriminalpolizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell