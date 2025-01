POL-HRO: LKW-Fahrer im Vollrausch auf BAB 20 unterwegs

Grebbin (ots) - Am Dienstagmorgen haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Grebbin bei Parchim gesprengt. Erste Ermittlungen ergaben, dass Anwohner gegen 03:20 Uhr einen lauten Knall in der Fritz-Reuter-Straße gehört haben und anschließend drei Personen vom Tatort geflüchtet sind. Sie wurden als circa 170 bis 180 cm groß beschrieben, hatten ...

