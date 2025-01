Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Ärztehaus in der Paulsstraße - Zeugen gesucht

Rostock (ots)

Am Abend des 02.01.2025 wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Ärztehaus in der Rostocker Innenstadt informiert. Gegen 20:20 Uhr bemerkte ein Zeuge, dass im Gebäude in der Paulsstraße Türen gewaltsam geöffnet wurden, und verständigte umgehend die Polizei.

Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich die Täter noch im Objekt befinden, wurde das Gebäude durch Polizeikräfte umstellt und durchsucht. Dabei konnten keine Personen mehr im Gebäude festgestellt werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass unbekannte Täter gewaltsam in mehrere Räume eingedrungen waren und diese durchsucht hatten.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort. Die gesicherten Spuren werden derzeit ausgewertet. Der entstandene Sach- und mögliche Stehlschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die am Abend des 02.01.2025 im Bereich der Paulsstraße 48 - 55 verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache der Polizei Mecklenburg-Vorpommern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell