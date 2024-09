Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Polizei Merzig sucht flüchtigen Zweiradfahrer

Fahrradfahrer

Merzig - Brotdorf (ots)

Am 02.09.2024, in der Zeit von 17:30 Uhr - 22:00 Uhr, ereignete sich vor dem Anwesen Mettllacher Straße 105 in 66663 Merzig - Brotdorf ein Verkehrsunfall, bei dem ein vor dem Anwesen parkender PKW beschädigt wurde. Anhand der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der Schaden an dem Fahrzeug durch einen vorbeifahrenden Fahrradfahrer oder einen Pedelec Fahrer verursacht wurde. Weiterhin ist davon auszugehen, dass der flüchtige Zweiradfahrer bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen Verkehrsunfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Merzig zu melden.

