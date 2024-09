POL-MZG: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Mettlach (ots) - Am Nachmittag des 15.08. gegen 16:25 Uhr kam es an der Steigungsstrecke der L176 am Ortsausgang Mettlach in Fahrtrichtung Orscholz zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer, der dort im zweispurigen Bereich einen vor ihm fahrenden Pkw überholen wollte. Vor diesem Pkw befand sich ein Motorroller, der in diesem Moment ebenfalls ...

mehr