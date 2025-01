Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht Zeugen nach Raub in Schwerin

Schwerin (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einer Raubstraftat, die sich am Mittwochmorgen, den 01.01.2025 gegen 07:30 Uhr, in der Schweriner Altstadt ereignet haben soll. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll der 45-jährige Deutsche kurz nach Verlassen einer Bar in der Wittenburger Straße von mehreren unbekannten Tätern mit Schlägen und Tritten angegriffen worden sein, wodurch er Prellungen im Gesicht und am Oberkörper davontrug. Außerdem soll dem Schweriner bei der Tat die Geldbörse entwendet worden sein.

Hinweise und Beobachtungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, nimmt die Polizei telefonisch unter 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Insbesondere wird ein Pärchen mittleren Alters gesucht, das als Zeuge auf die Situation dazu kam, weshalb die Täter schließlich vom Opfer abließen und flüchteten.

