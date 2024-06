Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Motorrad gestohlen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (05.05.2024) zwischen 0 Uhr und 6 Uhr wurde ein Motorrad in der Breitscheidstraße gestohlen. Der Wert des Fahrzeugs wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Wir empfehlen: Sichern Sie ihr Motorrad immer zusätzlich zum Lenkerschloss ab. Nutzen Sie mindestens ein weiteres zertifiziertes Schloss und schließen Sie dieses nach Möglichkeit an einem festen Gegenstand an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell