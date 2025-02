POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis auf der Autobahn 1 in Wildeshausen

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Wüsting hat sich am Dienstag, 04. Februar 2025, 14:10 Uhr, ein junger Autofahrer Verletzungen zugezogen. Der 21-jährige Mann aus Friesland war mit einem Kleinwagen auf der Holler Landstraße in Richtung Berne unterwegs. In der scharfen Linkskurve im Bereich der Hauptstraße geriet er mit dem Fahrzeug auf den ...

mehr