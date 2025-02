POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Betrug und Verstoß gegen das Markengesetz durch den Handel mit gefälschten Smartphones

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee wurden am Montag, 03. Februar 2025, gegen 23:15 Uhr, drei Menschen verletzt. Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Oldenburger mit einem Mercedes auf der B213 in Richtung Delmenhorst unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr in Schlutter kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten ...

