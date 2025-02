Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Drei Personen bei Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee verletzt

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B213 in Ganderkesee wurden am Montag, 03. Februar 2025, gegen 23:15 Uhr, drei Menschen verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 22-jähriger Oldenburger mit einem Mercedes auf der B213 in Richtung Delmenhorst unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr in Schlutter kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Mercedes kollidierte zunächst mit Kurvenwarnschildern, überfuhr danach den Geh- und Radweg und touchierte hier eine angrenzende Hecke. Vom Radweg geriet der 22-Jährige mit dem Mercedes zurück in den Kreisverkehr. Hier verpasste er die Ausfahrt in Richtung Delmenhorst, kam ein weiteres Mal von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die abschüssige Böschung. Zum Stillstand km der Mercedes mit der vorderen Hälfte in einem wasserführenden Graben.

Der 22-Jährige erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen. Zwei Mitfahrerinnen aus Delmenhorst, 19 und 26 Jahre alt, erlitten schwere Verletzungen. Alle drei wurden notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Lebensgefahr konnte bei den Frauen ausgeschlossen werden. An der Unfallstelle waren außerdem 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ganderkesee tätig. Bis zum Abschluss der Rettungsmaßnahmen und der Bergung des schwer beschädigten Mercedes, an dem Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro entstanden, konnte der Kreisverkehr nicht passiert werden. Die Sperrung wurde um 00:30 Uhr aufgehoben.

