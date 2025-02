Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 02.02.2025

Delmenhorst (ots)

++ Fahrzeugbrand in Delmenhorst - ZEUGENAUFRUF ++

Am 01.02.2025, gegen 22:20 Uhr, geriet ein Mercedes-Benz GLE aus bislang ungeklärter Ursache in Brand und wurde hierdurch stark beschädigt. Das geparkte Fahrzeug befand sich auf einem Pendlerparkplatz an der Wildeshauser Str. im Stadtteil Deichhorst. Die Berufsfeuerwehr Delmenhorst war mit zehn Kameraden im Einsatz und konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, sodass es im Anschluss an die Löscharbeiten durch ein örtliches Abschleppunternehmen geborgen werden musste. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Hinweise zur Brandentstehung und/oder zu verdächtigen Wahrnehmungen geben können, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell