POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung in Ganderkesee +++ Mann mit Hund sowie Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht nach einem Fußgänger mit Hund, der am Samstag, 01.02.2025, gegen 19:30 Uhr, in Ganderkesee durch einen Pkw-Fahrer gefährdet worden ist.

Ein Verkehrsteilnehmer informierte die Polizei, als er vor sich fahrend einen Pkw beobachtete, der in Schlangenlinien über die Birkenheider Straße in Richtung Ortskern Ganderkesee gelenkt wurde. In Höhe eines dortigen Spielplatzes kam der Fahrer mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug auf den Gehweg. Ein Mann, der zu diesem Zeitpunkt mit einem Golden Retriever dort spazieren ging, musste ausweichen, um nicht von dem Pkw erfasst zu werden.

Die Fahrt führte über die Mühlenstraße über eine rotzeigende Ampel nach rechts in den Ring weiter in die Urneburger Straße. Letztendlich wendete der Pkw-Fahrer auf einem Parkplatz, setzte seine Fahrt in Richtung Schlutterweg fort und fuhr links herum in den Schlutter Kreisverkehr ein. Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn konnten den Pkw kurz darauf stoppen.

Beim Fahrer handelte es sich um einen 80-jährigen Mann aus dem Landkreis Diepholz, der zu Beginn der Kontrolle einen verwirrten Eindruck machte.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Die Polizei bittet insbesondere den Hundehalter, aber auch weitere gefährdete Verkehrsteilnehmer oder Zeugen sich telefonisch unter 04435/9316-0 zu melden.

Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde in die Obhut seiner Angehörigen übergeben.

