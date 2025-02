POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 01.02.2025

Delmenhorst (ots) - Wardenburg: Brand eines PKW. Am 31.01.2025, um 12.50 Uhr, gerät in Wardenburg , Am Fischerheim, ein PKW in Brand. Bei dem Fahrzeug der Marke VW Golf gerät vermutlich während der Anfahrt die Autobatterie in Brand. Anzunehmen ist hier ein technischer Defekt. Die Fahrzeugführerin kann rechtzeitig den PKW verlassen und die Feuerwehr informieren. Bei deren Eintreffen befindet sich das Fahrzeug bereits ...

