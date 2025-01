PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Andauernde Bergungsarbeiten nach LKW-Unfällen auf der Bundesautobahn 3

Limburg (ots)

Andauernde Bergungsarbeiten nach LKW-Unfällen auf der Bundesautobahn 3, Bereich Brechen, Mittwoch, 22.01.2025

(ro)Verkehrsunfälle mit mehreren beteiligten Fahrzeugen beschäftigen seit Mittwochmorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahnpolizeistation Medenbach.

Ein erster Verkehrsunfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen gegen 11 Uhr auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln zwischen den Anschlussstellen Bad Camberg und Limburg Süd. Ein Fahrer musste seinen LKW verkehrsbedingt abbremsen und wollte von der rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Ein weiterer Sattelzug, der direkt dahinterfuhr, wollte ebenso auf die mittlere Spur ausweichen. Allerdings fuhr dieser dann dem vorausfahrenden LKW auf. Hierdurch wurde der LKW dann noch auf einen vorausfahrenden dritten Sattelzug aufgeschoben. Etwa zur selben Zeit kam es auch zu einem Auffahrunfall zweier Pkw, ebenfalls auf dem mittleren Fahrstreifen. Die aufnehmenden Beamten leiteten den Verkehr über den linken Fahrstreifen. Hierdurch kam es zu einem erheblichen Rückstau.

Nur etwa eine Stunde später ereignete sich um 12.09 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Köln in Höhe der Tank- und Rastanlage Bad Camberg. Im Rückstau des ersten Unfalls fuhr ein LKW einem vorausfahrenden LKW auf. Der Fahrer des auffahrenden LKW wurde hierbei leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und müssen abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten gestalten sich schwierig und werden noch bis in die Abendstunden andauern. Daher ist die Hauptfahrbahn in diesem Bereich gesperrt. Der Verkehr wird aktuell noch über die Tank- und Rastanlage umgeleitet. Der Sachschaden wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Es ist weiterhin mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Es wird gebeten, das Gebiet großräumig zu umfahren und auf die Hinweise in den Rundfunkwarnmeldungen zu achten.

