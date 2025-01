POL-WAF: Drensteinfurt-Walstedde. "Scheunenbrand" - Brandursache ermittelt

Warendorf (ots) - Ein unbekannter Täter ist am Freitag (03.01.2025) in ein freistehendes Einfamilienhaus in Warendorf eingebrochen. Über ein Fenster verschaffte sich der Unbekannte zwischen 18.20 Uhr und 20.16 Uhr Zugang zu dem Haus an der Straße Am Brüggenbach. Hier durchsuchte er sämtliche Räume und flüchtete anschließend. Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

