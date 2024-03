Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Trickdiebe machen Beute

Am Mittwoch stahlen Unbekannte einer Seniorin in Geislingen die Handtasche.

Ulm (ots)

Um 12.15 Uhr lud die 71-Jährige auf dem Großparkplatz in der Neuwiesenstraße den Einkauf in ihren Kofferraum. Ein Unbekannter warf einen Schlüssel hinter ihr auf den Boden und verwickelte die Frau in ein Gespräch. Während die Seniorin abgelenkt war, stahl wohl ein zweiter Unbekannter ihre Handtasche aus dem geöffneten Kofferraum. Vermutlich war noch ein dritter Mann beteiligt, der sich in unmittelbarer Nähe an ihrem Auto befand. Die Polizei Geislingen (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Einer der Täter war zwischen 30 und 40 Jahre alt. Er sah südländisch aus und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer Basecap. Die weiteren Täter konnte die 71-jährige Geschädigte nicht beschreiben.

++++0602455 (BK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

