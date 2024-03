Ulm (ots) - Der Täter war zwischen Dienstag 18 Uhr und Mittwoch 7.10 Uhr am Werk. In diesem Zeitraum schlug der Unbekannte an einem Haus in der Veilchenstraße in Holzhausen ein Kellerfenster ein. Im Inneren brach er die Tür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf und durchsuchte die Räume nach Wertgegenständen. ...

mehr