POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 01.02.2025

Delmenhorst (ots)

Wardenburg: Brand eines PKW.

Am 31.01.2025, um 12.50 Uhr, gerät in Wardenburg , Am Fischerheim, ein PKW in Brand. Bei dem Fahrzeug der Marke VW Golf gerät vermutlich während der Anfahrt die Autobatterie in Brand. Anzunehmen ist hier ein technischer Defekt. Die Fahrzeugführerin kann rechtzeitig den PKW verlassen und die Feuerwehr informieren. Bei deren Eintreffen befindet sich das Fahrzeug bereits in Vollbrand und es kommt hier zu einem wirtschaftlichen Totalschaden von etwa 25000 Euro. Die Feuerwehr Wardenburg war mit 4 Fahrzeugen und 20 Kameraden im Einsatz.

Großenkneten Rotbuchenweg: Brand eines Carport.

Am 31.01.25, gegen 15.00 Uhr, gerät in Großenkneten, Rotbuchenweg, ein Carport in Brand. Nachbarn bemerken neben Rauch auch typische Brandgeräusche und informieren die Feuerwehr. Diese erscheinen aus Großenkneten und Sage mit 6 Fahrzeugen und 55 Kameraden / innen. Beim Eintreffen steht der Carport bereits teilweise in Flammen und auch das untergestellte Wohnmobil ist bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Zur Brandursache liegen noch keine Ermittlungsergebnisse vor. Die Schadenshöhe wird auf 35.000 Euro geschätzt.

