LPI-GTH: Leicht verletzt

Tonna (Landkreis Gotha) (ots) - Beamte der Polizei Gotha führten in den späten Stunden des gestrigen Tages Geschwindigkeitskontrollen in der Langensalzaer Straße durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 50 km/h. Sieben Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes wurde mit 93 km/h festgestellt. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog ...

