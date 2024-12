LPI-GTH: Diesel entwendet - Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 30.11.2024, 14.00 Uhr bis 02.12.2024, 15.00 Uhr Scheibenwischer und die Spiegelgläser der Außenspiegel von einem Ford. Das Fahrzeug war in der Lindemannstraße abgestellt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer /0311576/2024 zu melden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

