LPI-GTH: Zeugen gesucht

Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Heute Nacht kam es in einem alten Bauernhaus in der Ilmenauer Straße gegen 01.30 Uhr zu einem Schwelbrand. Die eingesetzten Feuerwehren Gräfenroda, Geschwenda, Frankenhain und Ohrdruf konnten den Brand schnell löschen. Die 75-jährige Bewohnerin und ein 53-jähriger Ersthelfer wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Das Haus ist weiterhin bewohnbar, der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. ...

