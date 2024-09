POL-NB: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen auf der L21 zwischen Ahrenshoop und Born (LK V-R)

Neubrandenburg (ots) - In den vergangenen 24 Stunden stellten Polizeibeamte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere berauschte PKW-Fahrer fest. Bereits am Samstag (21.09.2024) gegen 16:00 Uhr kam in der Dorfstraße in Kargow bei Waren (Müritz) ein Quad von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Zaun eines Grundstückes, wodurch am Zaun ein Sachschaden in einer Höhe von circa 300 Euro ...

mehr