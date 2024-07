Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz a.N./ Lkr Rottweil) Vandalismus im Wöhrdpark- Polizei sucht Zeugen (29./30.06.2024)

Sulz a.N. (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 1.30 Uhr, und Sonntag, 8.30 Uhr, haben unbekannte Personen eine Sachbeschädigung im Wöhrdpark begangen und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 250 Euro. Die Unbekannten beschädigten einen Tisch des dortigen Kiosks und schmissen diesen anschließend in den Neckar. Auch warfen sie mehrere Tische und Stühle um, an denen jedoch kein Schaden entstand. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizei in Oberndorf unter der Telefonnummer 07423 8101-0.

