Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Tonna (Landkreis Gotha) (ots)

Beamte der Polizei Gotha führten in den späten Stunden des gestrigen Tages Geschwindigkeitskontrollen in der Langensalzaer Straße durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt in diesem Bereich 50 km/h. Sieben Fahrzeuge wurden mit überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Ein 21-jähriger Fahrer eines Mercedes wurde mit 93 km/h festgestellt. Die Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell