POL-MK: Glasbruch an der Grundschule

Lüdenscheid (ots) - Zeugen wurden am Dienstagabend gegen 22:15 Uhr auf eine Rauchentwicklung aus einem Müllcontainer an der Freiherr-Vom-Stein-Straße aufmerksam und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Nun suchen wir Hinweise zur Brandursache, verletzt wurde niemand. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

