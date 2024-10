POL-MK: Technische Kontrollen und Überwachung des Durchfahrtsverbotes

Kierspe (ots) - Streit im Supermarkt Beim Einkaufen in einem Verbrauchermarkt an der Friedrich-Ebert-Straße in Kierspe gerieten zwei Kundinnen in einen verbalen Streit. Eine 21 Jahre alte Lüdenscheiderin wurde gestern gegen 17:45 Uhr durch die 85-jährige Kontrahentin aus Kierspe mit dem Gehstock geschlagen, man rief die Polizei, die sich vor Ort um die Parteien kümmerte. Nun erwartet die Seniorin eine Anzeige wegen ...

