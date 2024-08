Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit zwei Krädern: 24-Jährige schwerstverletzt - #polsiwi

Netphen (OT Hainchen) (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Netphen-Hainchen ist am Dienstagnachmittag (27.08.2024) eine 24-Jährige schwerstverletzt worden.

Die Frau befuhr gegen 16:25 Uhr die L 722 in Fahrtrichtung Irmgarteichen. In Höhe der Einmündung zur Gießener Straße hielt die 24-Jährige an. Zeitgleich war ein 70-Jähriger ebenfalls mit einem Krad in Richtung Irmgarteichen vorbei. Er startete ein Überholmanöver, während die junge Frau plötzlich nach links fuhr, um augenscheinlich zu wenden. Der Senior versuchte noch ein Ausweichmanöver, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Die 24-Jährige kam per Hubschrauber ins Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Der 70-Jährige blieb unverletzt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell