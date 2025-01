Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Nach Ladendiebstahl geflohen +++ Zufällig anwesende Polizeibeamte nehmen Verfolgung auf

Delmenhorst (ots)

Ein Ladendieb ist am Donnerstag, 30. Januar 2025, gegen 13:45 Uhr, aus einem Einkaufsmarkt in der Stedinger Straße geflohen. Er wurde von zufällig anwesenden Beamten verfolgt und gestellt.

Der Mann hielt sich im Einkaufsmarkt auf, befüllte eine mitgeführte Tüte mit Diebesgut und verließ den Markt durch einen Notausgang. In der Nähe befindliche Polizeibeamte wurden durch den ausgelösten Alarm auf den Diebstahl aufmerksam. Sie nahmen die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf, der sich über einen Fußweg in Richtung Stuckenbergstraße entfernte. Hier wurde der 22-jährige Delmenhorster schließlich auch gestellt. In der auffälligen und prall gefüllten Plastiktüte befanden sich Waren im Wert von rund 350 Euro, unter anderem 17 Flaschen hochprozentigen Alkohols. Das Diebesgut konnte unmittelbar zurück zum Markt gebracht werden.

Gegen den 22-Jährigen wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls ermittelt. Erschwerend für ihn kommt hinzu, dass er bei der Tatausführung ein verbotenes Messer bei sich führte und aufgrund zurückliegender Taten bereits mit einem Verbot zum Betreten des Marktes belegt war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell