Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Personen bei Verkehrsunfall in Pestrup verletzt +++ Hoher Sachschaden

Delmenhorst (ots)

Durch einen Verkehrsunfall in Pestrup sind am Donnerstag, 30. Januar 2025, gegen 12:30 Uhr, zwei Personen verletzt worden. Die Kreisstraße zwischen Wildeshausen und Colnrade war blockiert.

Ein 56-jähriger Mann aus der Samtgemeinde Harpstedt war mit einem Transporter auf dem Lohmühlenweg in Richtung Pestrup unterwegs. An der Kreuzung zur Pestruper Straße, die er geradeaus überqueren wollte, missachtete er die Vorfahrt eines 46-Jährigen aus Wildeshausen, der die Kreisstraße mit einem Kleintransporter in Richtung Wildeshausen befuhr.

Nach dem Zusammenstoß der beiden Transporter kam der 46-Jährige von der Fahrbahn ab und an einem Baum zum Stillstand. Der Transporter des 56-Jährigen blockierte die Fahrbahn. Beide Männer wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und galten als leicht verletzt. Der 46-Jährige ist schließlich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren worden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 20.000 Euro. Beide Transporter mussten abgeschleppt werden.

Der Unfallort konnte bis ungefähr 14:00 Uhr nicht passiert werden. Nach der Bergung der Fahrzeuge richtete die Straßenmeisterei auf der Kreisstraße eine halbseitige Sperrung ein, weil eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell