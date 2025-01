Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: KORREKTUR zu Mann bei Unfall in Großenkneten schwer verletzt +++ Alter des Mannes geändert

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Großenkneten ist am Mittwoch, 29. Januar 2025, 16:40 Uhr, ein Mann schwer verletzt worden.

Der 78-Jährige aus Großenkneten war zur Unfallzeit mit einem Kleinbus für Schülertransporte auf der Wildeshauser Straße in Richtung Ahlhorn unterwegs. Dabei geriet er mit dem Transporter auf den aufgeweichten Grünstreifen, kollidierte in einem an die Straße grenzenden Waldstück zunächst seitlich und schließlich frontal mit einem Baum.

Der Fahrer wurde vor Ort notärztlich versorgt und danach mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus, der abgeschleppt werden musste und an dem Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro entstanden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell