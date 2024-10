Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ulrichshalben (ots)

In der Kleinen Kirchgasse in Ulrichshalben wurde in der Nacht zum 28.09.2024 ein schwarzer VW Golf beschädigt. Das dort geparkte Fahrzeug wurde durch einen Unbekannten angefahren und die komplette linke Seite beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0).

