POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Butjadingen

Delmenhorst (ots) - Nach einem Einbruch in ein Tattoostudio in der Stadt Delmenhorst sucht die Polizei nach Zeugen. In der Zeit von Montag, 27. Januar 2025, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 28. Januar 2025, 11:00 Uhr, haben sich Unbekannte Zutritt zu dem Studio in der Bremer Straße, zwischen Friedrich-Ebert-Allee und Wittekindstraße, verschafft. Entwendet wurden ...

mehr