POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrskontrolle auf der Autobahn 1 an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord +++ Vorläufige Festnahme zweier Personen

Delmenhorst (ots)

Auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord sind am Dienstag, 28. Januar 2025, zwei Personen vorläufig festgenommen worden. Es besteht der Verdacht des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln.

Beamte der Autobahnpolizei wollten gegen 14:15 Uhr einen mit zwei Männern besetzten Kleinwagen auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord kontrollieren. Noch bevor der Kleinwagen zum Stehen kam, öffnete der Beifahrer seine Tür, sprang aus dem rollenden Auto und flüchtete zu Fuß über den Zubringer in Richtung Bundesstraße. Sofort verständigte Unterstützungskräfte konnten den Mann dank einer Zeugin in einem Waldstück im Bereich der Straße "Zum Hubertus" stellen. Sie hatte zuvor einen unbekannten Mann in ihrem Garten gesehen und den fahndenden Beamten entscheidende Hinweise zu seiner Fluchtrichtung gegeben. Der 25-jährige Mann aus Cloppenburg war im Besitz einer geringen Menge Marihuana und führte rund 500 Euro in vielen kleinen Scheinen mit sich. Bei der Absuche seines möglichen Fluchtwegs fanden die Beamten mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes zunächst ein eingeschaltetes Smartphone, kurze Zeit später einen mit weißem Pulver gefüllten Beutel. Es handelte sich um rund 500 Gramm Kokain. Der 25-Jährige wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Kokain in nicht geringer Menge vorläufig festgenommen, alle Gegenstände beschlagnahmt. Der 28-jährige Fahrer des Kleinwagens, der im Fahrzeug geblieben war, zeigte Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Drogen. Die Entnahme einer Blutprobe war erforderlich. Auch er wurde wegen einer möglichen Beteiligung am unerlaubten Handel vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die Durchsuchung der Wohnungen der beiden Cloppenburger angeordnet. Weitere Rausch- oder Beweismittel konnten dabei nicht gefunden werden. Wegen fehlender Haftgründe wurden die Beschuldigten am Mittwoch, 29. Januar 2025, aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen, die Ermittlungen dauern aber an.

